Россиянин получил четыре пули в голову от случайного прохожего

Читинец получил четыре пули в голову от случайного прохожего

В Забайкалье перед судом предстанет 34-летний местный житель, который напал на улице на мужчину с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 1 июля в Чите. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал на улице конфликт с 33-летним прохожим и его знакомой. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой 34-летний мужчина достал травматический пистолет и четыре раза выстрелил оппоненту в голову, после чего избил его пистолетом и ногами. Потерпевший смог скрыться и обратиться за медицинской помощью.

Обвиняемый предстанет перед судом за покушение на жизнь мужчины, а также за хулиганство.

В ведомстве уточнили, что фигурант дважды привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и разбойное нападение.

Ранее в Череповце женщина ударила сожителя молотком по голове из-за конкуренции за ТВ-пульт и попала под суд.