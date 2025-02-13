Милонов объяснил, зачем житель Казани сделал ложное признание в убийстве Старовойтовой

Житель Казани Тимур Багаутдинов мог сознаться в произошедшем 26 лет назад убийстве депутата общественного деятеля Галины Старовойтовой, чтобы его свозили в Санкт-Петербург. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, который был общественным помощником Старовойтовой в 1997-1998 годах.

«Я думаю, он просто мало понимает, что это такое и что это были за события. Просто решил, возможно, съездить в Петербург, чтобы его свозили, позадавали вопросы, покататься решил. Понятно, что там уже тяжело привлекать к ответственности было бы, если бы он как-то участвовал, потому что уже прошло 25 с лишним лет. Уже виновные установлены, к тому же его показания сразу изобличают его ложь. Есть люди, чья вина была доказана, и они это и не скрывают, кто это сделал. Обстоятельства эти практически на моих глазах были. Конечно, то, что он говорит, это полная ерунда», — сказал он.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что неоднократно судимый житель Казани Тимур Багаутдинов сознался в том, что он якобы убил депутата Госдумы Галину Старовойтову в 1998 году. Багаутдинов пришел в московское отделение полиции и написал явку с повинной, в ней мужчина подробно рассказал, от кого и когда получал денежные средства, а также как расправился с парламентарием. Он сообщил, что застрелил Старовойтову из снайперской винтовки.

Как пишет Мash, следователи проверили информацию и выяснили, что в 1998 году депутата убили два человека. Преступление произошло в Санкт-Петербурге, но в тот момент Багаутдинова не было в Ленинградской области. Сейчас правоохранители проводят новую проверку, изучают архивные документы, чтобы установить жертву Багаутдинова. Самого мужчину поместили в столичное СИЗО №5.

Старовойтову убили в подъезде ее дома в Петербурге 20 ноября 1998 года. Она занималась общественной и правозащитной деятельностью, выступала против ввода войск в Чечню, боролась с коррупцией в северной столице.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал «Газете.Ru» о своем отношении к Старовойтовой.