Metropoles: в Бразилии пастор расправился со школьницей, ударившей его по лицу

Пастор в Бразилии расправился с 13-летней школьницей после того, как она ударила его по лицу, пишет Metropoles.

54-летний пастор Жуан дас Грасас Пачола из города Рибейран-дас-Невеш признался в расправе над 13-летней Стефани Виторией Тейшейрой Феррейрой. По словам подозреваемого, мотивом преступления стала пощечина, которую нанесла ему школьница.

Согласно показаниям мужчины, он встретил жертву, когда та шла в гости к другу. О том, что стало причиной конфликта, не сообщается. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства преступления, включая возможное сексуальное насилие со стороны пастора.

Жена подозреваемого сообщила полиции, что Пачола около года назад закрыл церковь, располагавшуюся в их доме, и что у него были проблемы с употреблением кокаина.

Ранее владеющий джиу-джитсу священник отбился от грабителя с топором. Он обезвредил нападавшего и удерживал его до прибытия сотрудников полиции.