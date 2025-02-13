Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пастор в Бразилии расправился с 13-летней школьницей

Metropoles: в Бразилии пастор расправился со школьницей, ударившей его по лицу
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пастор в Бразилии расправился с 13-летней школьницей после того, как она ударила его по лицу, пишет Metropoles.

54-летний пастор Жуан дас Грасас Пачола из города Рибейран-дас-Невеш признался в расправе над 13-летней Стефани Виторией Тейшейрой Феррейрой. По словам подозреваемого, мотивом преступления стала пощечина, которую нанесла ему школьница.

Согласно показаниям мужчины, он встретил жертву, когда та шла в гости к другу. О том, что стало причиной конфликта, не сообщается. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства преступления, включая возможное сексуальное насилие со стороны пастора.

Жена подозреваемого сообщила полиции, что Пачола около года назад закрыл церковь, располагавшуюся в их доме, и что у него были проблемы с употреблением кокаина.

Ранее владеющий джиу-джитсу священник отбился от грабителя с топором. Он обезвредил нападавшего и удерживал его до прибытия сотрудников полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами