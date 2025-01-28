В Европе воздвигнут самую высокую в мире статую Богородицы

В Польше воздвигнут самую высокую в мире статую Девы Марии. Об этом сообщает телеканал TVN 24.

Монумент высотой 55 метров будет установлен в деревне Конотопе в общине Кикул недалеко от города Торунь на севере страны. Его строительство профинансирует один из богатейших местных бизнесменов Роман Картосик.

Работы на месте возведения статуи начались две недели назад, разрешение на это было выдано в октябре 2024 года.

Ожидается, что статуя Богородицы будет воздвигнута к 2026 году. Стоимость проекта пока неизвестна.

Высота самой статуи составит 40 метров, постамент в форме короны будет достигать 15 метров. Этот монумент будет выше статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жайнеро (38 метров) и памятника Христу-Царю в польском Свебодзине (51 метр).

В 2022 году на горе Атис в Армении, находящейся в 25 километрах от Еревана, заложили капсулу на месте строительства самой высокой в мире статуи Иисуса Христа. Для этой цели был отобран проект скульптора Армена Самвеляна. Высота статуи составит 33 метра, — по числу прожитых Иисусом Христом лет. С постаментом высота статуи должна составить 77 метров.

Ранее ученые подсчитали предположительный рост библейского великана Голиафа.