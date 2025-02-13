The Sun: в Лондоне археологи обнаружили под подвалом офиса руины 2000-летнего города

Археологи обнаружили руины 2000-летнего римского города под офисным подвалом в Лондоне, пишет The Sun.

Под подвалом офисного здания на Грейсчерч-стрит в Лондоне археологи обнаружили остатки древней римской базилики, возраст которой составляет около 2000 лет. Это открытие, сделанное Музеем археологии Лондона (MOLA), назвали одним из самых значительных в истории города.

Базилика, служившая политическим, коммерческим и социальным центром римского Лондиниума, была местом, где принимались важные решения, влиявшие на жизнь города и его жителей. Софи Джексон, директор по развитию MOLA, назвала находку уникальной:

«Это все равно, что найти кресло спикера и палату Палаты общин через 2000 лет», — провела она аналогию.

Археологи нашли массивные фундаменты, кремневые стены и римскую черепицу. Базилика, вероятно, была двухэтажной и включала открытый двор для жителей и гостей.

Теперь это место открыто для публики, став первой экспозицией римской базилики в Лондоне. Посетители смогут прогуляться по древним руинам и ощутить атмосферу римского Лондиниума.

Планируется, что уцелевшие части базилики станут частью выставки, которая откроется к 2029 году.

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