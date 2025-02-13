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Ученые обнаружили в старинном кладе деньги дьявола

LiveScience: в Нидерландах были обнаружены клады VII века с деньгами дьявола
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Jan-Willem de Kort/livescience.com (CC BY-NC-ND 4.0)

В Нидерландах археологи наткнулись на три древних клада, в которых обнаружились так называемые деньги дьявола. Об этом сообщает LiveScience.

Тайники с золотыми и серебряными монетами, а также украшениями и кусками драгоценных металлов были обнаружены во время раскопок в деревне Хезинген, расположенной в 130 километрах от Амстердама. Всего было найдено более ста артефактов, которые, по мнению специалистов, были спрятаны в VII веке нашей эры.

Руководитель раскопок Ян-Виллем де Корт сообщил, что клады, вероятно, служили подношением языческим богам. В этом месте также были найдены ямы, где ранее устанавливались священные столбы, вокруг которых язычники проводили свои ритуалы. Христианские миссионеры боролись с такими практиками и называли деньги, принесенные в жертву, дьявольскими. В сохранившихся крещальных обетах, которые должны были произносить язычники при принятии новой веры, содержался отказ от ритуалов с деньгами дьявола.

Де Корт отметил, что 1300 лет назад на территории, где были найдены монеты, проживали германские племена. Химический анализ почвы показал, что здесь также приносили в жертву животных. Однако пока не удается установить, каким именно богам поклонялись местные жители.

По словам Де Корта, место находки было обнаружено в 2020 году охотниками за сокровищами с металлоискателями. Они сразу же сообщили о своей находке властям, и с тех пор на этом участке работала археологическая экспедиция.

Ранее археолог-нелегал выкапал предметы старины и продал их коллекционерам.

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