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Россиянка сообщила о водителе автобуса, с телефона которого услышала «дискредитацию строя»

В Ярославле пассажирка автобуса пожаловалась на передачу на телефоне у водителя

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Shutterstock

Жительница Ярославля написала обращение к мэру города Артему Молчанову после поездки в местном автобусе. Пассажирка утверждает, что водитель слушал на телефоне запрещенную информацию. Об этом сообщает YARNEWS.

«Прошу обратить внимание на следующий факт: на протяжении всего маршрута у водителя, предположительно из его телефона, достаточно громко звучала информация, дискредитирующая государство, правительство и наш строй в целом», — написала заявительница, не уточнив содержание услышанного.

Женщина рассказала, что речь идет о работнике 11-го маршрута. Она добавила, что, по ее мнению, мужчина делал это намеренно.

В министерстве дорожного хозяйства города отметили, что проведут проверку и разъяснительную беседу с водителем.

Ранее в Крыму 10-летнюю девочку уличили в дискредитации российской армии.

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