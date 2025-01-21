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Дело высокопоставленного сотрудника министерства обороны РФ поступило в суд

Дело обвиняемого в коррупции полковника Вертелецкого поступило в военный суд
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Depositphotos

Во Второй Западный окружной военный суд поступило дело экс-руководителя управления департамента министерства обороны России по обеспечению гособоронзаказа полковника Владимира Вертелецкого. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурантом дела также является начальник инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полковник Владимир Хорошунов.

В настоящее время Вертелецкий находится под стражей, а Хорошунов — под подпиской о невыезде.

Заседания суда будут проходить в закрытом режиме, так как в деле имеются материалы секретного характера.

В октябре сообщалось, что следствие по делу Вертелецкого, обвиняемого в коррупции, завершено. Полковник подозревается в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

По версии следствия, в 2022 году он принял на исполнение работы в рамках опытно-конструкторской деятельности по государственному контракту, которые остались невыполненными. Общий ущерб, нанесенный государству, составил 70 млн рублей.

Ранее Минобороны подало новые иски к Военно-строительной компании.

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