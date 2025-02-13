Родственники мальчика из США только спустя пять лет узнали, что он исчез

Родственники девятилетнего мальчика из США только спустя пять лет поняли, что их родственник исчез, пишет New York Post.

Семья девятилетнего Хейдена Маниса из Индианы только в 2025 году узнала, что мальчик пропал без вести более пяти лет назад. Родственники, включая бабушку, дедушку и теть, сообщили, что считали, что ребенок находится с отцом, которому была присуждена опека. Однако последний раз мальчика видели в канун Рождества 2019 года, когда ему было всего четыре года. тец Хейдена, Дастин Манис, имел проблемы с наркотиками, и родственники неоднократно выражали опасения по поводу его способности заботиться о ребенке. Несмотря на это, суд вернул ему опеку после завершения программы реабилитации.

После 2019 года контакты с Хейденом прекратились. Дастин объяснял отсутствие встреч занятостью, но в 2021 году перестал отвечать на сообщения. В прошлом году семья узнала, что мужчина лгал о местонахождении сына, утверждая, что его забрали службы опеки. В ноябре 2023 года Дастин был арестован за хранение наркотиков, но вскоре у него случилась передозировка, и врачи не смогли его спасти. Теперь родственники опасаются, что Хейден мог стать жертвой отца.

«Я не верю, что он жив», — сказала двоюродная бабушка Шелли Сьюэлл.

Полиция продолжает расследование, но следов мальчика до сих пор не найдено. Хейден внесен в национальный реестр пропавших детей.

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