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Родственники мальчика из США только спустя пять лет узнали, что он исчез

NYP: в США родственники ребенка спустя 5 лет обнаружили его пропажу
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Родственники девятилетнего мальчика из США только спустя пять лет поняли, что их родственник исчез, пишет New York Post.

Семья девятилетнего Хейдена Маниса из Индианы только в 2025 году узнала, что мальчик пропал без вести более пяти лет назад. Родственники, включая бабушку, дедушку и теть, сообщили, что считали, что ребенок находится с отцом, которому была присуждена опека. Однако последний раз мальчика видели в канун Рождества 2019 года, когда ему было всего четыре года. тец Хейдена, Дастин Манис, имел проблемы с наркотиками, и родственники неоднократно выражали опасения по поводу его способности заботиться о ребенке. Несмотря на это, суд вернул ему опеку после завершения программы реабилитации.

После 2019 года контакты с Хейденом прекратились. Дастин объяснял отсутствие встреч занятостью, но в 2021 году перестал отвечать на сообщения. В прошлом году семья узнала, что мужчина лгал о местонахождении сына, утверждая, что его забрали службы опеки. В ноябре 2023 года Дастин был арестован за хранение наркотиков, но вскоре у него случилась передозировка, и врачи не смогли его спасти. Теперь родственники опасаются, что Хейден мог стать жертвой отца.

«Я не верю, что он жив», — сказала двоюродная бабушка Шелли Сьюэлл.

Полиция продолжает расследование, но следов мальчика до сих пор не найдено. Хейден внесен в национальный реестр пропавших детей.

Ранее в США дрон с тепловизором помог найти заблудившегося мужчину.

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