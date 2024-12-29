В США дрон с тепловизором помог найти заблудившегося мужчину

В Малибу, штат Калифорния, дрон с тепловизором помог найти заблудившегося 78-летнего мужчину с деменцией. Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что мужчина пропал 23 декабря, когда вышел из дома, чтобы проверить почтовый ящик. Спасатели задействовали в поисках дроны с инфракрасной технологией теплового наведения. В какой-то момент операторы заметили на обочине в густом кустарнике «значительный тепловой след».

Пропавший мужчина был найден примерно через 4 часа в 400 м от своего дома. Он упал, незначительно травмировался, не мог ходить и замерз. Спасатели завернули мужчину в одеяло и отнесли в машину.

«Если бы не беспилотник, мы бы точно не смогли его найти», — поделился один из двух пилотов беспилотников, искавших мужчину.

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