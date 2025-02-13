Спикер Рады обвинил партию Порошенко в создании угрозы для Украины

Фракция «Европейская солидарность» (внесена Росфинмониторингом в список лиц, связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом) под руководством экс-президента Украины Петра Порошенко заблокировала работу Верховной Рады, что создало угрозу национальной безопасности страны. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, чье выступление транслировал телеканал «Мы - Украина».

По его словам, заблокирована работа над важнейшими законопроектами, касающимися обороны, евроинтеграции и международной финансовой помощи. Эти действия не позволили Раде исполнять свои конституционные функции.

«Особенно опасно, что это происходит в условиях действия военного положения», — отметил Стефанчук в своем выступлении, которое было показано на телеканале «Мы — Украина».

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против Порошенко. Также санкции введены против бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов).

Ранее в Раде произошла потасовка на фоне введения санкций против Порошенко.