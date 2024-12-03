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Британка сама вырвала себе зубы, потому что 7 лет не могла попасть к стоматологу

Daily Star: британка 7 лет не могла попасть к стоматологу и сама вырвала себе зубы

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Linda Colla

В Британии женщина сама вырвала себе зубы, потому что семь лет не могла попасть к бесплатному стоматологу, пишет Daily Star.

76-летняя Линда Колла из Девона рассказала, что в 2018 году у нее начали болеть зубы. В течение семи лет она пыталась записаться на прием к бесплатному стоматологу, но так и не смогла этого сделать из-за того, что врачи были постоянно заняты другими пациентами.

В итоге ситуация ухудшилась настолько, что Линда практически не могла питаться. Не имея другого выхода, она самостоятельно удалила два коренных зуба и один клык в ходе «очень болезненной» процедуры.

«У меня не было другого выбора», — рассказала Линда.

После самостоятельного удаления зубов пенсионерка заплатила £300 из своего кармана за работу над зубной пластиной, чтобы снова иметь возможность есть. Сейчас она надеется найти дантиста, который будет обслуживать ее зубные протезы.

Ранее лицо мужчины опухло в несколько раз из-за дантиста, случайно воткнувшего иглу в его десну.

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