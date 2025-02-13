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Россиянин, обвиняемый в наркопреступлении, пришел на суд с наркотиками

В Нижнекамске обвиняемый в наркопреступлении пришел на суд с наркотиками
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Shutterstock

В Нижнекамске 48-летний мужчина, который обвиняется в наркопреступлении, пришел на суд с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 12 февраля в здании Нижнекамского городского суда. Во время досмотра одного из посетителей у него обнаружили порошкообразное вещество — мужчину задержали. Установлено, что он стоит на учете в наркодиспансере, а в свертке находилось наркотическое вещество PVP.

Выяснилось также, что задержанный является обвиняемым в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 228 УК РФ, и в этот день пришел на судебное заседание по делу. В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело по этой статье.

Отмечается, что фигурант до этого неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Он совершал имущественные и наркопреступления.

Ранее житель Вышнего Волочка принес на суд мефедрон в кармане.

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