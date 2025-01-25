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В Ленобласти четырехлетний ребенок попал в реанимацию из-за гололеда

В Ленобласти ребенок попал в больницу, выпав из рук матери из-за гололеда
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DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

В Выборгском районе Ленинградской области четырехлетняя девочка оказалась в реанимации, мать выронила ребенка из рук, поскользнувшись на тротуаре. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в Приморске. 23 января в медицинское учреждение была доставлена четырехлетняя девочка с травмой головы. Медики диагностировали у нее внутримозговую гематому, в тяжелом состоянии пострадавшая госпитализирована в отделение реанимации.

По предварительной информации, мать несла девочку на руках и поскользнулась, ребенок выпал и ударился головой о мерзлую землю.

До этого сообщалось, что в Самаре устанавливаются обстоятельства травмирования школьника, на голову которому упала наледь с крыши жилого дома. Девятилетний школьник выходил из подъезда многоэтажки вместе с отцом, на голову ребенку упала глыба льда. Пострадавший потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали с травмой головы. Подробности о состоянии школьника неизвестны.

Ранее девочка получила травмы, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре в российском селе.

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