Семья лишилась 5,8 млн рублей, поверив в перерасчет пенсий

В Сургутском районе муж и жена лишились накоплений и оформили крупный кредит, поверив в перерасчет пенсий. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратились супруги из поселка Ульт-Ягун, они сообщили, что стали жертвами телефонных мошенников. Сначала аферисты связались с 59-летней женщиной, заверив ее в том, что ей положен пересчет пенсии, злоумышленники выманили у потерпевшей код от личного кабинета на портале «Госуслуги».

Спустя время преступники сообщили, что доступ к порталу ограничен и на имя россиянки пытаются оформить несколько кредитов. Далее к разговору присоединился муж югорчанки. Его аферисты смогли убедить обналичить все накопленные сбережения в размере 4,6 млн рублей и оформить кредит на сумму 1,2 млн рублей.

Деньги он перевел через банкоматы на указанные аферистами реквизиты. Общий ущерб составил 5,8 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее тамбовчанка перевела на «безопасный счет» 28 миллионов рублей.