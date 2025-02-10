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Врач назвала распространенные причины зимней аллергии

Врач Сережина: зимой аллергия возникает из-за пребывания в закрытых помещениях
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Freepik.com

Сложным сезоном для аллергиков может быть не только весна, но и зима. Главная причина аллергических приступов в холодный сезон — длительное пребывание в закрытых помещениях. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Дело в том, что сухой воздух, возникающий из-за отопления, провоцирует пересыхание слизистых, что снижает их защитные свойства. Это делает организм более восприимчивым к аллергенам, которые скапливаются в доме», — объяснила специалист.

Она добавила, что одним из самых распространенных аллергенов являются клещи домашней пыли, живущие в постельных принадлежностях, коврах и мягкой мебели.

Врач посоветовала регулярно проводить в помещении влажную уборку, использовать антиаллергенные чехлы и поддерживать влажность воздуха на уровне около 50%.

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина до этого назвала главные признаки аллергии на холод. По ее словам, на заболевание указывают отек, покраснение открытых участков тела, крапивница и зуд кожи.

Она пояснила, что такая реакция происходит из-за выброса гистамина тучными клетками. Кроме того, аллергию может вызвать повышенная чувствительность к холодовым белкам.

Ранее у мужчины диагностировали редкую аллергию на собственный оргазм.

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