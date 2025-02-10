В России упростят условия получения семейной ипотеки

Крупные российские банки планируют смягчить условия по семейной и дальневосточной ипотеке после изменений в системе государственных компенсаций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Минфин повысил размер возмещения для кредитных организаций, что сделает льготные программы более выгодными для банков. Это позволит снизить первоначальный взнос для заемщиков, увеличить одобрение заявок и нарастить объемы выдачи жилищных кредитов.

С февраля 2025 года возмещение банкам по льготным программам увеличилось. Для семейной и дальневосточной ипотеки надбавка к ключевой ставке выросла до 3 процентных пунктов (ранее 2 и 1,5 п. п. соответственно), а для кредитов на строительство частных домов — до 3,5 п. п. Ранее доход банков рассчитывался по формуле: ключевая ставка (21%) + надбавка – ставка заемщика. Например, при семейной ипотеке под 6% возмещение составляло 17% (21% + 2 п. п. – 6%). С новыми правилами доход кредиторов увеличится до 18%, что сделает программы привлекательнее.

Для заемщиков это означает смягчение условий. Некоторые банки ранее повышали минимальный первоначальный взнос до 50%, но теперь ожидается возврат к стандартным 20–30%. Доля одобренных заявок может вырасти на 5–9%, а объемы выдачи — на 15–25% в год. Кроме того, кредиторы могут отказаться от дополнительных ограничений, например, выдачи займов только зарплатным клиентам.

«Повышение компенсаций вернет банкам рентабельность. Это стимулирует рост выдачи льготных кредитов», — отметил управляющий по анализу банковского рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич. В Сбербанке и Совкомбанке подтвердили, что изменения поддержат доступность ипотеки. Однако конкретные шаги банки пока не раскрыли. Аналитик «Финама» Игорь Додонов добавил, что снизятся скрытые комиссии для застройщиков, которые ранее включались в стоимость жилья.

Ранее россиянам дали советы, стоит ли сейчас брать ипотеку.