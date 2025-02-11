Российские хирурги спасли девочку, которая ударилась на тренировке и получила разрыв почки

В Новосибирске 12-летняя девочка получила разрыв почки во время занятий спортом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел 3 февраля, когда ребенок находился на тренировке. Девочка ударилась о стойку сетки — обстоятельства случившегося не раскрываются. После этого ее доставили в хирургическое отделение детской больницы, где врачи диагностировали у пациентки разрыв левой почки и кровоизлияние в околопочечную клетчатку с ее повреждением.

Ребенку провели лапароскопическую операцию. Хирурги остановили кровотечение, дренировали почку и удалили гематому. Девочка потеряла 250 миллилитров крови, однако ее удалось спасти. После этого она два дня находилась в реанимации.

На 11 февраля состояние ребенка оценивают как удовлетворительное. Девочка проведет в больнице под наблюдением еще не менее недели. К занятиям спортом она сможет вернуться лишь через несколько месяцев.

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