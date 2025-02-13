Мошенники украли у пенсионерки 15 млн рублей, драгоценности и медаль Героя СССР

В Екатеринбурге у пенсионерки украли 15 млн рублей, драгоценности и медаль

В Екатеринбурге мошенники украли у 79-летней женщины 15 млн рублей, драгоценности и медаль Героя Советского Союза. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

С пенсионеркой связались неизвестные, которые сообщили, что ей якобы положена президентская выплата в размере 10 тысяч рублей. Для получения ее попросили продиктовать номер СНИЛС.

После этого пожилой россиянке стали звонить другие незнакомцы, которые убедили ее, что мошенники якобы завладели ее сбережениями и переводят деньги ВСУ. Под предлогом сохранения средств ее просили отправить их на «безопасный счет».

Пенсионерка поверила аферистам и обналичила все накопления: 13,5 млн рублей, около тысячи долларов и три тысячи евро. Общая сумма составила около 15 млн рублей. После того как преступники ей пригрозили обысками в квартире, россиянка собрала все ценные вещи в рюкзак и вместе с деньгами отвела их на указанный адрес, где отдала незнакомке.

«Среди этих вещей были 36 золотых монет стоимостью 40 тысяч рублей каждая, десятки ювелирных украшений из золота с бриллиантами, рубинами, жемчугом и янтарем, отцовские золотые часы с гравировкой. Самое главное, пенсионерка отдала незнакомке золотую медаль Героя Советского Союза, которая принадлежала ее отцу, и удостоверение к ней», — рассказал источник, передает агентство.

Когда аферисты стали убеждать пенсионерку оформить «фиктивную продажу иномарки», она догадалась, что ее обманывают. Пенсионерка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники под видом медиков выманили у ветеранов и блокадников 17 млн рублей.