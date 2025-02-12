Мошенники под видом медиков выманили у ветеранов и блокадников 17 млн рублей

В Петербурге будут судить аферистов, обманувших пенсионеров на 17 млн рублей

В Петербурге перед судом предстанут обвиняемые в обмане пенсионеров на миллионы рублей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

По версии следствия, 50-летний ставрополец создал организованную группу, в которой состояли люди из Подмосковья и других регионов. Участники звонили пожилым людям из Москвы и Петербурга, представлялись медиками и сообщали о плохих результатах анализа крови.

Чтобы избавиться от проблем со здоровьем, пенсионерам рекомендовали приобрести «блокаторы», которые после оплаты доставляли курьеры. На самом деле пострадавшие получали дешевые и безвредные таблетки.

Всего фигуранты обманули 35 человек, многие из них оказались ветеранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда. Всего пожилые люди отдали 17 млн рублей.

«По местам проживания обвиняемых провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли восемь мобильных телефонов, ноутбук, банковские карты, наличные и блокноты с черновыми записями», – сообщается в публикации.

Сейчас все участники группы находятся под арестом. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

Ранее в Уфе бухгалтер устроила в компанию знакомого и получила за него 44 млн рублей.