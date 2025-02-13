В Челябинске задержали сторонника проукраинской идеологии, который призывал к теракту

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали сторонника проукраинской идеологии, который призывал к теракту. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, подозреваемый разместил в интернете материалы, в которых содержались призывы к террористической и экстремистской деятельности. Также мужчина публично оправдывал или пропагандировал терроризм, отметили в ведомстве.

Издание отметило, что силовики отследили сторонника ВСУ до его квартиры. Они вскрыли дверь и уложили мужчину лицом в пол. После на него надели наручники и увезли на допрос.

Против мужчины возбудили уголовные дела по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Этим же утром сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 46-летнего жителя Новороссийска по подозрению в госизмене. По версии следствия, подозреваемый вступил в состав запрещенной в России организации, подконтрольной спецслужбам Украины. Он собирал и передавал деньги своим кураторам, а также информацию о работе военного объекта и критической инфраструктуры на территории Краснодарского края.

Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровска за сбор данных для украинской разведки.