Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске задержали сторонника проукраинской идеологии, который призывал к теракту

В Челябинске ФСБ задержала проукраинского террориста
close
УФСБ по Челябинской области

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали сторонника проукраинской идеологии, который призывал к теракту. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, подозреваемый разместил в интернете материалы, в которых содержались призывы к террористической и экстремистской деятельности. Также мужчина публично оправдывал или пропагандировал терроризм, отметили в ведомстве.

Издание отметило, что силовики отследили сторонника ВСУ до его квартиры. Они вскрыли дверь и уложили мужчину лицом в пол. После на него надели наручники и увезли на допрос.

Против мужчины возбудили уголовные дела по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Этим же утром сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 46-летнего жителя Новороссийска по подозрению в госизмене. По версии следствия, подозреваемый вступил в состав запрещенной в России организации, подконтрольной спецслужбам Украины. Он собирал и передавал деньги своим кураторам, а также информацию о работе военного объекта и критической инфраструктуры на территории Краснодарского края.

Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровска за сбор данных для украинской разведки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами