«Человек-калькулятор» установил 6 мировых рекордов за один день

UPI: 14-летний школьник из Индии установил 6 рекордов за день по вычислению в уме

Школьник из Индии, которого называют «человеком-калькулятором», установил шесть мировых рекордов за один день, пишет UPI.

14-летний Аарьян Шукла из индийского штата Махараштра установил шесть мировых рекордов Гиннесса за один день, подтвердив свои невероятные способности в устных вычислениях. Мальчик, уже известный как «человек-калькулятор», улучшил свои предыдущие достижения и укрепил статус одного из самых талантливых математиков в мире.

Среди его новых достижений: сложение 100 четырехзначных чисел за 30,9 секунды, сложение 200 четырехзначных чисел за 1 минуту 9,68 секунды, сложение 50 пятизначных чисел за 18,71 секунды, деление 20-значного числа на 10-значное за 5 минут 42 секунды, умножение двух пятизначных чисел за 51,69 секунды, умножение двух восьмизначных чисел за 2 минуты 35,41 секунды.

Аарьян впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса год назад, когда сложил 50 пятизначных чисел за 25,19 секунды на съемках итальянского телешоу. С тех пор он продолжает совершенствовать свои навыки, уделяя математике по 5–6 часов ежедневно. Отец мальчика признался, что семья не может объяснить, откуда у сына такие способности.

«Мы обычная семья. Аарьян — один на миллиард, но мы не считаем себя семьей математических гениев», — сказал мужчина.

Ранее американский жонглер попал в Книгу рекордов, откусив от трех яблок 198 раз за минуту.