В Приморье работа на стройке едва не обернулась для местного жителя трагедией

В Находке мужчина попал в реанимацию после обрушения на него трехметровой кладки

В Приморье 47-летний мужчина попал в больницу с тяжелыми травмами после обрушения кирпичной кладки во время проведения строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Находкинской городской больницы.

Несчастный случай произошел в Находке. Мужчина работал в ангаре, когда на него обрушилась трехметровая кладка со стройматериалами.

«Пациент находился в тяжелом состоянии из-за контузии легких и множественных переломов ребер, ключицы и грудины. В плевральной полости скопились кровь и воздух, легкие спались и почти перестали выполнять свои функции», — рассказал врач больницы Антон Шкода.

Чтобы восстановить работу легких пациента, медики провели ему две операции. Во время одной из них из плевральной полости удалили воздух и более 1,2 литра крови.

После стабилизации состояния пациента перевели в отделение хирургии. Сейчас мужчину выписали домой, его здоровью ничего не угрожает.

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