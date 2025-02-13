Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье работа на стройке едва не обернулась для местного жителя трагедией

В Находке мужчина попал в реанимацию после обрушения на него трехметровой кладки
close
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Приморье 47-летний мужчина попал в больницу с тяжелыми травмами после обрушения кирпичной кладки во время проведения строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Находкинской городской больницы.

Несчастный случай произошел в Находке. Мужчина работал в ангаре, когда на него обрушилась трехметровая кладка со стройматериалами.

«Пациент находился в тяжелом состоянии из-за контузии легких и множественных переломов ребер, ключицы и грудины. В плевральной полости скопились кровь и воздух, легкие спались и почти перестали выполнять свои функции», — рассказал врач больницы Антон Шкода.

Чтобы восстановить работу легких пациента, медики провели ему две операции. Во время одной из них из плевральной полости удалили воздух и более 1,2 литра крови.

После стабилизации состояния пациента перевели в отделение хирургии. Сейчас мужчину выписали домой, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее утолявший жажду молоком мужчина попал в реанимацию из-за проблем с почками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами