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Утолявший жажду молоком мужчина попал в реанимацию из-за проблем с почками

В Нидерландах врачи спасли пациента, который выпивал по 22 литра молока в день
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Linnea Rheborg/Global Look Press

Употребление экстремального количества молока привело 54-летнего жителя Нидерландов в реанимацию, пишет Bild.

Согласно отчету, опубликованному в «Международном журнале клинической медицины» врачами из больницы Масстаад в Роттердаме, мужчина ежедневно пил молоко из-за неутолимой жажды — симптома высокого содержания сахара в крови. Лечение от диабета, назначенное его лечащим врачом, не помогало, и пациент перешел на цельное молоко.

Вливая в себя до 22 литров жидкости в день, он заработал серьезное повреждение почек, вызванное резким повышением уровня кальция в крови. У него также наблюдались тошнота, рвота, слабость и спутанность сознания.

В итоге мужчина попал в реанимацию. Согласно подсчетам врачей, за два дня, предшествующие госпитализации, он употребил 1540 граммов белка, 1980 граммов сахара и 1496 граммов жира.

Из-за такого рациона кровь стала «молочной», то есть мутной от повышенной концентрации жира. Также бросался в глаза его вздутый живот. В больнице пострадавшему дали лекарство, сниижающее уровень кальция.

Ранее в Башкирии четырехлетний мальчик сам себе сделал клизму и попал в больницу.

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