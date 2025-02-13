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Железная дверь упала на мальчика в подъезде дома в российском городе

В Оренбурге железная дверь упала на мальчика в подъезде дома
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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Оренбурге на мальчика упала железная дверь, он получил перелом. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел в январе 2025 года, когда мальчик находился на лестничной клетке возле лифта. Стоявшая там железная дверь упала на ребенка — в результате его госпитализировали с переломом.

Установлено, что упавшая на мальчика дверь принадлежит одному из жильцов. Ее демонтировали семь лет назад во время ремонта и выставили на площадку.

Родители пострадавшего обратились в суд. Они полагают, что вина за случившееся лежит на управляющей компании, которая не обеспечила безопасную эксплуатацию собственниками имущества МКД, что привело к причинению вреда здоровью ребенка. Истец просит взыскать компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

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