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Девочка впала в кому после катания на ватрушке в российском городе

В Стерлитамаке девочка впала в кому после катания на ватрушке
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Ильшат Япаров/VK

В Стерлитамаке девятилетний ребенок получил травму головы во время катания на ватрушке и впал в кому. Об этом сообщает главный врач городской больницы №1 Ильшат Яппаров.

Инцидент произошел в начале февраля. В медицинское учреждение поступила девочка в состоянии комы, которая перевернулась и ударилась об ограждение во время катания на ватрушке. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму тяжелой степени и закрытый линейный перелом правой теменной кости. У малолетней образовалась эпидуральная гематома правого полушария.

Врачи провели девочке трепанацию черепа и успешно удалили гематому. После операции ребенок находится в полном сознании. Отмечается, что у нее отсутствуют жалобы, девочка находится на медикаментозной терапии.

Ранее в Бурятии пьяный водитель сбил четырехлетнего ребенка на ватрушке.

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