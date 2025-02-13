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Врач развеял распространенные мифы об удалении аденоидов у детей

Врач Маневич: удаление аденоидов абсолютно безопасно для ребенка
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Существует множество мифов, связанных с удалением аденоидов у детей, одним из которых является утверждение, что наркоз при этой операции опасен. Однако современные анестезиологи подбирают наиболее оптимальную для конкретного ребенка дозу препарата. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

«Второй миф — страх перед кровотечениями, но он также не оправдан: операция с использованием современных технологий сводит риск до минимума», — рассказал Маневич.

Еще один миф, по его словам, связан с тем, что удаление аденоидов может повлиять на иммунитет ребенка. На самом же деле аденоиды начинают создавать проблемы, когда воспаляются и перестают выполнять защитную функцию, пояснил специалист.

Он добавил, что утверждение о нецелесообразности удаления аденоидов из-за вероятности их повторного вырастания также является неверным. По его словам, чтобы правильно расти и развиваться ребенок должен хорошо дышать носом и слышать, а вырастут ли аденоиды повторно или нет, неизвестно.

Врач-отоларинголог «СМ-Клиника» для детей Алигусейн Алиев до этого рассказал, что основными симптомами хронического аденоидита или гипертрофии аденоидов являются: затруднение носового дыхания, частые насморки, частые рецидивы респираторных заболеваний, формирование ротового типа дыхания, нарушение прикуса, храп, открытый рот во сне, приступы задержки дыхания во сне (синдром обструктивного апноэ сна), частые рецидивирующие отиты и длительное течение экссудативных средних отитов.

Ранее родителям объяснили, чем опасен храп у ребенка.

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