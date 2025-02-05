Москвич год развращал 10-летнюю дочь бывшей подруги, отправляя ей порно

В Москве 49-летний мужчина в течение года развращал 10-летнюю девочку, сообщает mk.ru.

По данным издания, подозреваемый впервые увидел жертву, когда той было всего полтора года. Девять лет назад он познакомился с ее матерью, в то время еще проживавшей в другом городе. Затем женщина переехала с дочерью в столицу, и в январе прошлого года стала сожительствовать со своим давним знакомым, дизайнером по профессии.

Недавно женщина разорвала отношения, решив, что они с партнером не сошлись характерами, и 10-летняя дочь женщины вскоре рассказала своему школьному психологу, что уже давно гуляет с «дядей». По словам девочки, экс-сожитель матери требовал у нее интимные фотографии и присылал свои. Даже после расставания с партнершей, мужчина продолжил общаться с ее дочерью и встречаться с ней.

Узнав о случившемся, психолог сообщила обо всем матери девочки и в социальные службы. В телефоне школьницы были найдены видео порнографического характера. Подозреваемый во всем признался, но затем отказался от дачи показаний. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

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