Петербургская банда меняла оригинальные товары на маркетплейсе на подделки и попалась

В Петербурге полицейские поймали банду, которая меняла оригинальные товары на подделки на маркетплейсе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По версии правоохранителей, аферисты заказывали на одном из маркетплейсов оригинальные товары, а затем меняли их на фальшивые и возвращали под надуманными предлогами. Так они в 2023 году украли две пары наушников «Apple Air Pods» за 50 тыс. рублей, а в 2024 году — 120 адаптеров питания на 175 тыс. рублей.

Стражи порядка по подозрению в совершении преступления задержали молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, в их числе двое братьев. В их отношении возбудили уголовное дело.

Во время обысков по местам жительства фигурантов сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли восемь телефонов, пять сим-карт, 22 банковские карты, 25 тысяч рублей наличными и другие предметы. Стражи порядка устанавливают причастность молодых людей к другим преступлениям.

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