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Двое россиян обманом продали квартиру друга, отбывающего срок

В Казани двое мужчин продали квартиру друга, пока тот отбывал срок
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Pexels

В Казани мужчины обманом продали квартиру своего друга, пока тот отбывал срок за преступление. Об этом сообщает прокуратура региона.

Двое жителей региона решили обманом похитить квартиру у друга, который отбывает наказание за преступление. Один злоумышленник притворился риелтором, а второй — собственником жилья. Также неустановленное лицо выложило объявление о продаже недвижимости и изготовило поддельный паспорт с фотографией афериста, но на имя настоящего собственника жилплощади.

Злоумышленники продали квартиру друга за 2,4 млн рублей покупателю, не знающему об обмане, но в результате схема была раскрыта. В отношении друзей хозяина жилища возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Отмечается, что мужчины признали свою вину.

Ранее женщина организовала фиктивную свадьбу, чтобы обмануть родственников на $1,6 млн.

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