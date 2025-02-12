Врач назвал основные причины появления насморка

Насморк (ринит) — это реакция организма на инфекции, аллергены, а также механические и химические факторы. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич. По его словам, это не самостоятельное заболевание, а симптом, который может быть вызван множеством причин.

«Лечение насморка зависит от причины его появления. В случае инфекционного ринита могут применяться противовирусные препараты, а при аллергическом — антигистамины. Для облегчения дыхания часто используют сосудосуживающие капли или солевые растворы, которые очищают носовую полость от слизи и микробов», — объяснил специалист.

Чтобы предотвратить насморк, он посоветовал регулярно проводить влажную уборку, проветривать помещения, поддерживать оптимальную температуру и влажность воздуха, а также следить за качеством питания и режимом сна.

Кроме того, стоит чаще гулять на свежем воздухе и избегать скопления людей в сезон простуд, добавил врач.

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета, кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко до этого предупреждал, что неправильное использование увлажнителя воздуха создает благоприятную среду для развития микробов, вызывающих серьезные заболевания. Среди них — грибковые инфекции дыхательных путей, легионеллез и редкий синдром Humidifier lung (гиперчувствительный пневмонит).

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