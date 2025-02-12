Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал основные причины появления насморка

Врач Маневич: основными причинами насморка являются инфекции и аллергены
close
Shutterstock

Насморк (ринит) — это реакция организма на инфекции, аллергены, а также механические и химические факторы. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич. По его словам, это не самостоятельное заболевание, а симптом, который может быть вызван множеством причин.

«Лечение насморка зависит от причины его появления. В случае инфекционного ринита могут применяться противовирусные препараты, а при аллергическом — антигистамины. Для облегчения дыхания часто используют сосудосуживающие капли или солевые растворы, которые очищают носовую полость от слизи и микробов», — объяснил специалист.

Чтобы предотвратить насморк, он посоветовал регулярно проводить влажную уборку, проветривать помещения, поддерживать оптимальную температуру и влажность воздуха, а также следить за качеством питания и режимом сна.

Кроме того, стоит чаще гулять на свежем воздухе и избегать скопления людей в сезон простуд, добавил врач.

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета, кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко до этого предупреждал, что неправильное использование увлажнителя воздуха создает благоприятную среду для развития микробов, вызывающих серьезные заболевания. Среди них — грибковые инфекции дыхательных путей, легионеллез и редкий синдром Humidifier lung (гиперчувствительный пневмонит).

Ранее врач объяснила, почему зимой дети чаще болеют ОРВИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами