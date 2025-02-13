В столичном ЖК произошла стрельба

В жилом комплексе «Лефортово Парк» на юго-востоке Москвы произошла стрельба. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Варвара. По ее словам, стрелявшего задержали жители дома.

«Там сначала слышали звуки стрельбы, люди начали выходить на балконы, увидели, что мужики просто из подъезда сами скрутили мужика, который стрелял, и повалили его на землю. После этого вызвали Росгвардию и полицию, сейчас на месте работает Росгвардия», — сказала она.

На кадрах из чата жильцов видно, как несколько человек держат мужчину со связанными сзади руками и уводят его в неизвестном направлении.

Варвара отметила, что на данный момент стрелявший передан сотрудникам Росгвардии — они сидят в машине и оформляют документы.

28 января полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из охолощенного оружия из автомобиля Mercedes-Benz у комплекса «Москва-Сити». Мужчина пояснил, что таким образом отмечал свой день рождения. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее другой мужчина стрелял в автобус и ранил девочку в Амурской области.