Россиянка вонзила нож в спину возлюбленного, мешавшего ей пить пиво с сестрой

В Тюменской области девушка ударила возлюбленного ножом в спину из-за того, что он мешал ей пить пиво с сестрой. Об этом со ссылкой на судебное дело сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в Тюменском районе. Девушка пила пиво со своей сестрой, которая пришла к ней в гости. Однако в какой-то момент сожитель россиянки в грубой нецензурной форме сказал им расходиться, так как на следующий день всем необходимо было идти на работу.

После этого девушка пригрозила возлюбленному, что «ткнет» его, если тот не успокоится, но сожитель продолжил мешать сестрам выпивать. Тогда она взяла нож из кухонного ящика и вонзила его в спину избранника.

Нападавшая россиянка испугалась случившегося и вызвала на место бригаду скорой помощи. Информации о последствиях для здоровья ее сожителя не поступало.

В суде девушка признала свою вину. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Ранее пьяная россиянка угрожала вонзить нож в собутыльника за неточное разделение алкоголя.