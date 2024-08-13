В Вологодской области двое подростков подожгли поезд ради 100 тысяч рублей

В Вологодской области двух подростков задержали по подозрению в поджоге поезда, несовершеннолетние устроили пожар по указанию украинских кураторов. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на станции Бабаево, двое подростков разбили форточку кабины электровоза, залили помещение бензином и подожгли. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, молодых людей задержали.

Выяснилось, что в одном из мессенджеров им предложили подработку. Неизвестный куратор, предположительно с Украины, поручил школьникам поджечь поезд, пообещав за это 100 тысяч рублей. Известно, что состав следовал из Петербурга.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 12-летний ребенок вместе с другими школьниками устроил поджог на железной дороге. Школьники отогнули дверцу релейного шкафа и подожгли провода внутри. Злоумышленники оставили на месте гаечные ключи и отвертки. Сотрудники полиции быстро установили личности поджигателей. Ими оказались три школьника 12, 15 и 16 лет. Подростки сообщили, что в качестве организатора преступления выступил их младший товарищ.

Ранее в Москве задержали подростков-диверсантов.