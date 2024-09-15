Появилось видео, как два школьника в Ноябрьске поджигают вертолет

Видеозапись поджога вертолета двумя школьниками в аэропорту Ноябрьска в ночь на 11 сентября опубликовал Baza.

На основе видео Telegram-канал делает вывод о том, что инцидент произошел около 2:30 (01:30 мск). На кадрах можно различить территорию аэропорта и самолеты, спустя несколько секунд справа появляется яркая вспышка, а потом две убегающие фигуры.

11 сентября подростки 13 и 14 лет пробрались на охраняемую территорию аэропорта через повреждение в заборе. Они облили вертолет Ми-8Т горючей жидкостью и подожгли его. Взрыв произошел после того, как одна из сигарет, брошенная школьниками, попала на транспортное средство. Поджигатели попытались скрыться, но были задержаны через час. В результате инцидента они получили ожоги и были доставлены в больницу.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал, что подростков вовлекли в преступление извне за деньги. Он подчеркнул, что ребята попали под влияние, хотя ранее были на хорошем счету. По данным СМИ, им обещали 5 млн руб. В результате инцидента вертолет сгорел полностью, а ущерб составил 300 млн руб.

Ранее в Вологодской области подростки подожгли поезд ради 100 тыс. руб.