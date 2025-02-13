Кардиостимулятор застрял в кишечнике трехлетнего ребенка

Хирурги клиники имени Мешалкина провели операцию трехлетнему мальчику с кардиостимулятором в кишечнике. Об этом сообщает «НГС».

Редкую аритмию диагностировали у ребенка сразу после рождения, кардиостимулятор мальчику имплантировали в область живота в двухдневном возрасте. Спустя три года ребенок попал в больницу с высокой температурой и кишечной непроходимостью. Выяснилось, что кардиостимулятор попал в кишечник.

«На рентгенографии подтвердилось то, что казалось невероятным: устройство не только сумело мигрировать в брюшную полость, преодолев барьер из мышцы и брюшной стенки, но и проникло непосредственно в кишечник, продолжая при этом исправно работать и задавать необходимый ритм сердцу», — рассказали в медицинском учреждении.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, кардиостимулятор извлекли и установили новый в область грудной клетки. Как отметили в клинике, с подобным осложнением российские врачи столкнулись впервые. Маленький пациент выписан на амбулаторное лечение.

Ранее врачи спасли хоккеиста, у которого во время игры сломался кардиостимулятор.