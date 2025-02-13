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В московском метро пассажир перебрался с платформы на платформу через рельсы и поплатился

Перебравшегося через рельсы в московском метро пассажира отправили под арест

В московском метро 41-летний лихач перебрался с платформы на платформу через рельсы и получил административное наказание. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

На кадрах опубликованного ведомством видео нарушитель спускается с платформы на станции метро «Выхино» на пути и следует к платформе напротив. Там он подтягивается на руках и встречается с сотрудником службы безопасности подземки, который спешит к нему.

На мужчину составили административный протокол по статье «Умышленное невыполнение требований по соблюдению транспортной безопасности» КоАП РФ. Решением суда ему назначили шесть суток ареста.

«За умышленное невыполнение требований транспортной безопасности предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 20 до 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до 10 суток», — напомнили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в Москве мужчина разозлился, что не успел зайти в вагон метро, и разбил окно поезда.

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