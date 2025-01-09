Американская блогерша-бодипозитивщица подавилась во время ужина и умерла

В Нью-Йорке популярная 27-летняя блогерша Кэрол Акоста, известная в сети под ником Killadamente, подавилась во время семейного ужина и задохнулась, спасти ее не удалось. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия случилась 3 января. Акоста ужинала в одном из ресторанов Нью-Йорка со своей семьей. Предположительно, блогерша подавилась едой, из-за чего не смогла дышать. В итоге у девушки остановилось сердце.

Новости о трагедии подтвердила младшая сестра инфлюэнсерши Хатян в своем аккаунте Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Двоюродный брат Killadamente добавил, что семья хочет дождаться медицинского заключения о причинах случившегося.

Аккаунт Акосты в Instagram насчитывает более 6,7 млн подписчиков. В блоге девушка показывала кадры из личной жизни и рассказывала о бодипозитиве. В частности, о жизни людей с большим весом.

До этого топовый TikTok-блогер Баба Маша умерла в возрасте 98 лет. Старушка набрала большую аудиторию, делясь рецептами.

Ранее в Сочи задержали блогера после стрельбы из машины.