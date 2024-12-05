Россиянам объяснили, как долго можно использовать капли для носа

Сосудосуживающие капли можно использовать не дольше семи дней, поскольку существует риск возникновения зависимости. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

«Даже если на восьмой день симптомы простуды сохраняются, применение капель необходимо прекратить, чтобы избежать формирования зависимости и других нежелательных последствий», — сказал Маневич.

Он добавил, что риск возникновения зависимости от капель для носа значительно возрастает в сезон простуд. Однако важно понимать, что данные препараты необходимы именно в первые дни заболевания, чтобы предотвратить осложнения, такие как отит и синусит.

Пластический хирург, ринопласт, лор-врач и автор методики «Арт-лор-ринопластика» до этого предупредила о последствиях нафтизиновой зависимости. Она подчеркнула, что дело далеко не всегда ограничивается привыканием.

По ее словам, может атрофироваться слизистая оболочка носа, развиться хронический ринит и синусит. Кроме того, можно подхватить инфекцию.

Ранее остеопат рассказал, как вылечить хронический насморк без капель.