Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как долго можно использовать капли для носа

Врач Маневич: капли для носа можно использовать не дольше 7 дней

close
Freepik.com

Сосудосуживающие капли можно использовать не дольше семи дней, поскольку существует риск возникновения зависимости. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

«Даже если на восьмой день симптомы простуды сохраняются, применение капель необходимо прекратить, чтобы избежать формирования зависимости и других нежелательных последствий», — сказал Маневич.

Он добавил, что риск возникновения зависимости от капель для носа значительно возрастает в сезон простуд. Однако важно понимать, что данные препараты необходимы именно в первые дни заболевания, чтобы предотвратить осложнения, такие как отит и синусит.

Пластический хирург, ринопласт, лор-врач и автор методики «Арт-лор-ринопластика» до этого предупредила о последствиях нафтизиновой зависимости. Она подчеркнула, что дело далеко не всегда ограничивается привыканием.

По ее словам, может атрофироваться слизистая оболочка носа, развиться хронический ринит и синусит. Кроме того, можно подхватить инфекцию.

Ранее остеопат рассказал, как вылечить хронический насморк без капель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами