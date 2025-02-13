В Австрии могут освободить маньяка, который 24 года держал в подвале и насиловал свою дочь

В Австрии маньяк Фритцль может выйти на свободу по УДО к 2026 году

Австрийский маньяк Йозеф Фритцль, который 24 года держал в подвале и насиловал собственную дочь, может выйти на свободу в рамках условно-досрочного освобождения (УДО) к 2026 году. Об этом заявила британскому изданию Mirror адвокат заключенного Астрид Вагнер.

В мае 2024 года 89-летнего Фритцля перевели из психиатрической лечебницы для преступников в обычную тюрьму. Тогда суд решил, что маньяк больше не считается опасным и содержать его в психиатрическом центре нет необходимости.

«Мы начнем (судебную — прим. ред.) процедуру в марте и будем просить об условно-досрочном освобождении, и если суд отклонит ее, мы подадим апелляцию, а учитывая его состояние, я полагаю, что он будет освобожден к следующему году», — сказала Вагнер.

По ее словам, Фритцль считает, что на свободе его тепло встретят и устроят «большой праздник с музыкой». При этом адвокат отметила, что мужчина каждый день сожалеет о своих преступлениях.

Вагнер добавила, что родственники больше не хотят иметь дело с Фритцлем.

В апреле 2008 года мир узнал шокирующую историю маньяка Фритцля, который 24 года продержал свою родную дочь Элизабет в специально построенной бетонной камере в подвале собственного дома в городке Амштеттен в 130 км от Вены. Преступника обвинили в изнасиловании и незаконном пленении дочери, с которой он зачал семерых детей, один из которых не выжил.

Более 20 лет не только соседи семейства Фритцль, но и мать Элизабет были уверены, что в 1984 году девушка сбежала из дома с сектантами. Это подтверждало и письмо, написанное рукой Элизабет, в котором она просила не искать ее. Письмо продиктовал дочери отец.

Ранее сообщалось, что в России из колонии освободился один из самых лютых бандитов 90-х.