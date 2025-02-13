Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала 25 загадочных сообщений за день

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 в среду, 12 февраля, передала в эфир 25 загадочных сообщений за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Первое слово «синопсис» прозвучало в 9:09 мск, второе — «синопсис» — через 10 минут. В 10:40 было зафиксировано «бульвар», через 14 минут — «плагиат», еще через 6 минут — «одоферт», в 11:06 мск — «микропора».

В промежутке с 11:36 до 16:17 в эфире радиостанции прозвучали слова «огрубение», «дитя», «сучение», «буйнакск», «оптошум», «приплод», «сортостаж», «елецобазаз», «штатогном», «менрошарж», «комиссар», «жадюга», «длиннущий», «хрущоплоб». В 16:25 на частоте прозвучало «ворсобаян» и «морфожанр», в 16:36 — «волкокран», «премистый» и «пискливость».

В 16:41 было зафиксировано слово «реянье», в 16:44 — «спидократ» и «утка». Последнее слово «брахмапутра» прозвучало в 17:15.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что радиостанция «Судного дня» УВБ-76 не способна передавать никаких шифров.

Ранее радиостанция «Судного дня» транслировала Shaman и «Лебединое озеро».