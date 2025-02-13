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Мужчина оскорбил пассажиров-евреев и пытался проникнуть в кабину пилота самолета

В США за дебош на борту арестовали пассажира самолета, который требовал пилота
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В США мужчина угрожал экипажу и пассажирам самолета, пытаясь попасть в кабину пилотов, сообщает People.

Инцидент произошел во время рейса из Майами в Ньюарк в воскресенье, 9 февраля. По прилете 27-летний Луис А. Вакеро, житель штата Нью-Джерси, был задержан за угрожающее поведение на борту самолета, его вывели из салона сотрудники правоохранительных органов.

По данным прокуратуры, Вакеро кричал на капитана и бортпроводников, приставал к пассажирам, в том числе угрожал физической расправой несовершеннолетнему инвалиду и оскорблял группу пассажиров-евреев. Он также угрожал стюардессе, которая отказалась подать ему алкоголь, и стучал в дверь кабины пилотов, требуя, чтобы к нему вышел командир воздушного судна.

Дебоширу предъявили обвинение во вмешательстве в работу экипажа, за ему что грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс.

Ранее плюющегося китайца сняли с рейса и задержали в аэропорту за неуважение к окружающим.

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