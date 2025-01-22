Плюющегося китайца сняли с рейса и задержали в аэропорту за неуважение к окружающим

В Алматы оштрафовали туриста из Китая, который плевался в аэропорту

В аэропорту Алматы задержали китайского туриста, который стал плеваться в ожидании посадки. Об этом сообщает Polisia.kz.

По данным МВД республики, дебош в зале ожидания местных вылетов аэропорта устроил 34-летний гражданин КНР, который должен был лететь в Шымкент.

По неизвестным причинам в какой-то момент пассажир начал плеваться в общественном месте, в результате чего его задержали за «неуважение к окружающим» и «загрязнение мест общего пользования».

Нарушителя оштрафовали на 19 660 тенге (3,7 тыс. рублей — прим. ред.), а также сняли с рейса.

Ранее китайцы массово устремились в Санкт-Петербург.