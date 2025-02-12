В Таиланде уснувшего в поле подростка переехал комбайн, которым управлял его дядя, пишет Bangkok Post.

Как пишут СМИ, водитель комбайна не заметил 15-летнего школьника, спавшего в зарослях тростника. Комбайнер понял, что что-то не так, когда обнаружил брызги крови из-под техники.

Приехавшие полицейские арестовали водителя комбайна, которого зовут Джарияват Варее. Он заявил, что не заметил, как племянник оказался среди тростника, хотя должен был присматривать за ним. Оставшись без попечения родителей, подросток часто помогал дяде на полевых работах.

Владелец плантации сахарного тростника также был вызван в полицейский участок Лан-Крабуэ для дачи показаний. В отношении Джариявата Варее возбуждено уголовное дело, на данный момент он находится под стражей, где будет ожидать решения суда.

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