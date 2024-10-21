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На Алтае медведь заглянул на уборку урожая, распугал комбайнеров и испугался сам

Визит медведя на уборку урожая алтайских комбайнеров попал на видео

В Алтайском крае на уборку урожая заглянул медведь. Комбайнеры испугались нежданного гостя, но все же успели заснять его на видео. Позже кадры опубликовал Telegram-канал «Это Алтай».

Медведь неожиданно появился рядом с комбайнами в полях у села Новодраченино Заринского района. На кадрах видно, как рядом с уборочной техникой устанавливается суета: водители, которые только что спокойно ходили, внезапно начинают разбегаться в разные стороны и стараются побыстрее запрыгнуть в кабины машин. Через несколько секунд в кадр камеры попадет причина переполоха — крупный медведь. Животное пробегает рядом с комбайнами, после чего устремляется в поле по своему маршруту.

«Никто не пострадал, но испугались все знатно», — говорится в сообщении канала, опубликовавшего видео.

В комментариях к публикации подписчики отметили, что медведь сам испугался гораздо сильнее людей и посетовали на поведение комбайнеров, которые, сев за руль, стали гнать животное по полю.

Ранее в Иркутской области медведь устроил погром на дачном участке, чтобы полакомиться яблоками.

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