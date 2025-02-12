В Смоленской области мужчина изрезал знакомого из-за требования вернуть долг

В Смоленской области мужчину задержали за нападение на человека из-за долга

В Смоленской области мужчина стал фигурантом уголовного дела после ссоры со знакомым. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Хиславичи. По версии следствия, знакомый потребовал у подозреваемого долг, после чего между мужчинами произошел конфликт.

Недовольный словами оппонента фигурант схватился за нож и нанес ему несколько ударов в грудь. Когда лезвие сломалось, мужчина стал избивать пострадавшего рукояткой и позже скрылся с места происшествия.

«Потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь, благодаря чему он остался жив», – сообщается в публикации.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Тюменской области девушка напала с ножом на своего возлюбленного. Нападавшая пила пиво с подругой, но в какой-то момент мужчина сказал им расходиться, после чего девушка ударила его лезвием.

Ранее мужчина с ножом напал на священника в Канаде во время мессы.