Женщина нашла выигрышный лотерейный билет и отнесла его в полицию, чтобы найти владельца

Жительница Китая нашла в храме выигрышный лотерейный билет и обратилась в полицию, чтобы найти владельца. Об этом сообщает газета Zaobao.

В начале февраля 63-летняя Чэнь Имин из провинции Хэнань пришла в местный храм, чтобы посмотреть традиционное представление, приуроченное к наступлению китайского Нового года. Когда оно закончилось и толпа разошлась, женщина заметила на земле оброненный кем-то кусочек бумаги с иероглифом. Взяв его в руки, Чэнь поняла, что это корешок лотерейного билета на два розыгрыша, который должен был состояться 8 и 9 февраля.

Когда розыгрыш состоялся, оказалось, что неизвестный покупатель билета выиграл 10 тыс. юаней (почти 140 тыс. руб. — прим. ред.). Женщина знала, что, если найденный лотерейный билет проиграл, его можно просто выбросить, но в обратном случае его настоящий владелец, узнавший о результатах розыгрыша, может заявить о краже билета. Чэнь решила его опередить и найти самостоятельно. Для этого она сначала отнесла находку в полицейский участок, а затем рассказала о ней в СМИ.

«10 000 юаней — это немаленькая сумма. Надеюсь, владелец придет и заберет его обратно, увидев новости», — отметила китаянка.

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