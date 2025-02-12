Власти Нидерландов планируют внести запрет на влажные салфетки, пишет портал NL Times.

Правительство Нидерландов выступило с инициативой ввести общеевропейский запрет на влажные салфетки, содержащие пластик. Причиной этому стали серьёзные экологические последствия и многомиллионные затраты на ремонт канализационных систем. Эти средства гигиены, которые широко используются для уборки или ухода за детьми, не разлагаются в воде и часто становятся причиной засоров.

«Их удобство привело к тому, что они вытеснили более экологичные альтернативы, такие как многоразовые или бумажные салфетки», — отметил государственный секретарь по вопросам окружающей среды Нидерландов Янсен.

Ежегодно на устранение таких засоров тратится от €22 млн до €55 млн. Однако ущерб не ограничивается канализацией — многие салфетки попадают на улицы и пляжи, где они не разлагаются и требуют ручной уборки.

Янсен не уточнил сроки реализации предлагаемого запрета, но подчеркнул важность скоординированных действий на уровне Евросоюза.

«Только совместными усилиями мы сможем решить эту проблему и снизить нагрузку на окружающую среду», — заявил он.

Ранее проктолог призвал не использовать влажные салфетки после посещения туалета.