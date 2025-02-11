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Проктолог призвал не использовать влажные салфетки после посещения туалета

Проктолог Голдштейн: влажные салфетки нарушают баланс бактерий в толстой кишке
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HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Использование влажных салфеток после посещения туалета нарушает баланс бактерий в толстой кишке, что приводит к дерматиту и инфекциям. Об этом сообщил проктолог-хирург Эван Голдштейн в эпизоде подкаста на HuffPost.

«Я принимаю примерно 90 человек в неделю. И я бы сказал, что треть из них имеют проблемы, которые появились из-за влажных салфеток», — отметил врач.

При применении традиционной туалетной бумаги следует не вытирать, а промакивать ею интимные места, чтобы не было раздражения, продолжил Голдштейн. Кроме того, использовать туалетную бумагу следует в положении стоя, так как «приток крови уменьшается и риск травмы становится меньше», рассказал проктолог.

Голдштейн добавил, что наиболее гигиеничным вариантом является использование биде или душа.

В прошлом году врач-колопроктолог Сергей Родимов предупредил, что длительное пребывание в туалете является частой причиной возникновения геморроя. Согласно статистическим данным, это заболевание диагностируется у 145 человек на 1 тысячу взрослого населения, отметил он. Врач добавил, что острый тромбоз в более чем половине случаев вызван именно длительным нахождением в туалете.

Ранее врач рассказала, может ли геморрой перерасти в рак.

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