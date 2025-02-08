В Башкирии четырехлетний мальчик сам себе сделал клизму и попал в больницу

В Башкирии ребенок попал в больницу с инородным телом в прямой кишке

В Уфе спасли четырехлетнего мальчика, в прямой кишке которого застрял колпачок от микроклизмы. Об этом сообщила главный врач городской детской клинической больницы № 17 Дилара Шагиева.

По словам родителей четырехлетнего пациента, мальчик решил сам сделать себе клизму, он прокрался в ванную комнату и ввел микроклизму глубоко в прямую кишку.

Семья обратилась за медицинской помощью, хирурги смогли благополучно извлечь инородное тело, жизни и здоровью маленького пациента ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Петербурге хирурги удалили куриный хрящ из горла 11-летней девочки. Ее экстренно госпитализировали из Псковской области, при поступлении в клинику Педиатрического университета она уже не могла самостоятельно дышать. При осмотре выяснилось, что у школьницы в горле застрял инородный предмет и появились уплотнения — гортань воспалилась.

Ранее в Уфе школьник стоял у окна и застрял ногой в горячей батарее.